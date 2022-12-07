Війська РФ завдали удару по Харківщині – влада

Російські війська завдали удару по Печенігах на Харківщині, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Харківська область. Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги», – написав він у телеграмі.

Як розповів Суспільному селищний голова Олександр Гусаров, сили ППО збили дві російські ракети – за попередніми даними, С-300. Він повідомив, що одна ракета впала на околицях селища, друга – майже в центрі, постраждалих немає.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.