Україна переживає «надзвичайну ситуацію» – комісар ООН з прав людини

Україна переживає «надзвичайну ситуацію» з дотриманням прав людини, заявив 9 грудня в Женеві верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк.

«Маємо 17,7 мільйона людей, які потребують гуманітарної допомоги; маємо 9,3 мільйона, які потребують продовольчої допомоги та засобів до існування», близько 7,4 мільйона біженців, 6,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб», – відзначив комісар ООН.

Тюрк сказав, що країна потерпає не лише від продовження ракетних атак, але й через руйнування цивільної інфраструктури.

«Сильно постраждала енергетика, система теплопостачання, електромережі, є люди, які живуть при мінусовій температурі без опалення, без електрики. Є також відключення електроенергії, тож ви можете уявити, що це мільйони людей, які потерпають від цього щодня», – додав Фолкер Тюрк.

5 грудня Росія завдала нового ракетного удару по Україні, перекривши водо- та електропостачання в деяких районах і вбивши щонайменше одну людину в Кривому Розі і щонайменше дві людини в Запоріжжі. Росія з інтервалом один-два тижні завдає ракетних ударів по українській інфраструктурі, починаючи з 10 жовтня.