Через обстріли на Донеччині загинули 9 цивільних – Кириленко

Протягом доби 7 грудня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули дев’ять цивільних, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці в четвер.

«За 7 грудня росіяни вбили дев’ятьох мирних жителів Донеччини: шістьох у Кураховому, одного в селі Красногорівка, одного в Іванівці та одного в Бахмуті», – перерахував він.

Кириленко додав, що ще 15 людей в області отримали поранення.

Читайте також: ЗСУ за попередню добу відбивали російські атаки на Харківщині та Донбасі – Генштаб

При цьому президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що через російський удар по Кураховому загинули 10 людей.

Курахове є серед найбільш гарячих точок на Донбасі, і вже не вперше потрапляє під обстріл військ РФ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.