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Російська влада Севастополя пояснила вибух у місті «збиттям безпілотника»

Вранці 8 грудня над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом пролунав потужний вибух

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що корабель Чорноморського флоту Росії вранці збив безпілотний літальний апарат над Чорним морем.

«Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Кому саме належав безпілотник, Развожаєв не уточнив.

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Раніше кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що 8 грудня над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом (5:50 за Києвом) пролунав потужний вибух.

За кілька секунд до того, як пролунав вибух, було чути протяжний звук, схожий на пуск ракети. Від вибуху затремтіли шибки у вікнах.

Українські офіційні особи та військові наразі не коментують інцидент.

Починаючи із серпня, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

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