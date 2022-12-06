Окупаційна влада Криму заявила про продовження дії високого рівня терористичної небезпеки на півострові

В окупованому Росією Криму продовжено високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки, заявив у Telegram підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов.
«Для гарантування безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян з 20:00 7 грудня 2022 року до 20:00 22 грудня 2022 року високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки діятиме на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Краснопере , а також Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів», – написав Аксьонов.
Крім того, дія високого рівня терористичної небезпеки буде продовжена на всіх інфраструктурних об’єктах анексованого Криму.
Високий рівень терористичної небезпеки запроваджено в Криму 11 квітня. У Севастополі – 1 серпня. Його кілька разів продовжували.
19 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що підписав указ, згідно з яким в анексованих Криму та Севастополі запровадили «середній рівень реагування», що передбачає низку обмежень. Окупаційна влада Криму заявила, що запровадження комендантської години та обмеження на в’їзд до Криму поки не передбачені.
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