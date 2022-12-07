Меджліс закликав позбавити Росію членства в ПА Організації Чорноморського економічного співробітництва

Меджліс кримськотатарського народу закликав позбавити Росію членства Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), 60-те пленарне засідання якої відбудеться 7 грудня у столиці Сербії Белграді. Про це у фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Після церемонії урочистого відкриття 60-го пленарного засідання ПАЧЕС Головою Народної скупщини Республіки Сербії, Парламентська Асамблея має провести голосування щодо підтвердження мандатів членів національної делегації Російської Федерації... Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає національні делегації держав-членів ПАЧЕС підтвердити прихильність до норм та принципів міжнародного права, зокрема зазначених у Статуті ООН, а також у Декларації про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського tкономічного cпівробітництва (26 лютого 1993 року) та схвалити рішення про припинення членства Російської Федерації у ПАЧЕС», – йдеться в повідомленні.

У Меджлісі кримськотатарського народу також вказали на те, що одним із членів національної делегації Росії на пленарному засіданні ПАЧЕС внесено депутата Держдуми РФ з анексованого Криму Михайла Шеремета. На думку голови Меджлісу кримськотатарського народу, це є «особливо цинічним викликом для ПАЧЕС».

Офіційної реакції Росії на заклик Меджлісу кримськотатарського народу поки що немає.

ПАЧЕС була створена у 1993 році і є робочим органом Організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) у складі парламентарів країн ЧЕС, розвитку економічного та гуманітарного співробітництва між країнами-членами ЧЕС.