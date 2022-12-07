Окупаційна влада Криму каже, що на Керченському мосту збільшать кількість оглядових пунктів

На Керченському (Кримському) мосту збільшать кількість оглядових пунктів, повідомив віцепрем’єр Росії, «куратор» анексованого Криму Марат Хуснуллін у Telegram.

За його словами, причина рішення – «щоб водії менше часу проводили в очікуванні дозволу на проїзд».

Крім того, він повідомив про продовження ремонтних робіт на Кримському мості після вибуху 8 жовтня.

5 грудня пресслужба президента РФ Володимира Путіна повідомила, що він проїхав автомобільною смугою Кримського мосту.

Керченський міст, на якому 8 жовтня стався вибух, з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ.

Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.

9 жовтня розвідка Великої Британії повідомила, що зусилля Росії з ремонту Кримського (Керченського) мосту продовжуються, але він навряд чи буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року.