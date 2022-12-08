Крим: у Севастополі вранці пролунав вибух

Над центральною частиною окупованого Севастополя о 6:50 за місцевим часом (5:50 за Києвом) пролунав потужний вибух, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За кілька секунд до того, як пролунав вибух, було чути протяжний звук, схожий на пуск ракети.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що «в районах Стрілецької бухти та Льотчиків від вибуху спрацювала сигналізація автомобілів».

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Російська влада Севастополя, а також Міноборони Росії наразі ситуацію не коментували. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.

Починаючи із серпня, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».