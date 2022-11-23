В Євпаторії пролунали вибухи, російська влада заявила про навчання

В Євпаторії в окупованому Росією Криму 23 листопада пролунали вибухи, повідомляють російські і кримські телеграм-канали.

Канал «Кримський вітер» пише про «потужні вибухи», внаслідок чого «трясеться підлога».

Про звуки вибухів також повідомили канали «НП/Крим» і «Євпаторія НП», пабліки у соцмережі «ВКонтакте». За їхніми даними, гучні звуки можуть бути пов’язані з навчаннями російських військових.

Т.в.о. голови Євпаторії, підконтрольний Росії, Олександр Лоскутов у телеграмі заявив, що йдеться про «планові навчання» військ Росгвардії в районі міста.

23 листопада підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що гучні звуки у місті також пов’язані із проведенням навчань російських військових.

Напередодні кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що у Севастополі ввечері 22 листопада пролунали вибухи. Їх було чутно у центральній частині міста. Після цього жителі чули стрілянину зі стрілецької зброї.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО через атаку безпілотників.

Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію «жовтого» рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після «атаки безпілотника» на штаб Чорноморського флоту Росії.