Крим: окупаційна влада заявила про атаку на Балаклавську ТЕС

У окупованому Севастополі ввечері 22 листопада була спроба атаки безпілотників на Балаклавську ТЕС, заявив російський голова Севастополя Михайло Развожаєв.



Він написав у своєму телеграмі, що при спробі підльоту до Балаклавської ТЕС сили ППО збили двох безпілотників.



Крім того, за даними Розвожаєва, над акваторією Чорноморський флот РФ «відбив сьогодні також атаки трьох БПЛА».



«Зараз у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності», – написав він.



В атаці російський голова Севастополя звинуватив українських військових. У ЗСУ не коментували звинувачення Развожаєва.

Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, у Севастополі ввечері 22 листопада пролунали вибухи. Вони були чутні в центральній частині міста. Після цього жителі чули постріли зі стрілецької зброї.

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Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію «жовтого» рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після «атаки безпілотника» на штаб Чорноморського флоту Росії.