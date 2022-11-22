В окупованому Севастополі зупинили рух морського транспорту через атаку безпілотників

В окупованому Севастополі зупинили рух морського пасажирського транспорту після атаки безпілотників увечері 22 листопада, повідомляє російська влада міста.

«На кінцевих пунктах зупинки – площа Захарова та площа Нахімова – організовується рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті», – йдеться у повідомленні.

Морський пасажирський транспорт є дуже важливим для Севастополя – він сполучає центр з Північною сторонкою, віддаленою частиною міста. Обʼїзд наземним пасажирським транспортом забирає набагато більше часу, ніж перетин Севастопольської бухти морем.

Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, у Севастополі ввечері 22 листопада пролунали вибухи. Вони були чутні в центральній частині міста. Після цього жителі чули постріли зі стрілецької зброї.

Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

16 листопада жителі Севастополя також повідомляли про гучні звуки в місті. Як повідомляв російський голова міста Михайло Развожаєв, це було повʼязано з навчаннями Чорноморського флоту Росії та перевіркою сирен.

Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію «жовтого» рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після «атаки безпілотника» на штаб Чорноморського флоту Росії.