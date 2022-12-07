Останні атаки на Запорізьку область: Старух розповів, в якому стані перебувають постраждалі

Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що всі постраждалі внаслідок останніх російських атак на Запорізьку область перебувають у важкому стані.



«За останню добу ворог продовжив стріляти вночі, як терорист справжній. На жаль, у важкому стані перебувають донька (15-річна дівчина) з батьком. Також у важкому стані перебуває жінка, яка під час обстрілу в Оріхові була важко поранена. Пару днів тому вночі також був обстріл – в Новософіївці постраждала дівчинка маленька. Її батьки у важкому стані, дід з бабою загинули тоді. Всім надається допомога. Але всі – у важкому стані», – розповів він в ефірі програми Свобода Live.

Вночі 7 грудня російські війська безпілотниками і ракетами С-300 обстріляли дві громади Запорізького району, влада повідомила про руйнування і трьох поранених.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.