Кількість поранених через війну дітей в Україні зросла – ОГП

Кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, зросла, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними відомства, станом на ранок 6 грудня постраждали 1296 дітей, 443 загинули і 853 дітей поранені.

В Офісі генпрокурора додають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

«5 грудня внаслідок ракетного обстрілу ворогом с. Новософіївка Запорізької області отримала поранення дівчинка віком 1 рік і 8 місяців», – повідомили в ОГП.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.