Реформа дитячих інтернатів: чому це особливо важливо під час війни 

На початку повномасштабного вторгнення в українських дитячих інтернатах перебували близько 105 тисяч дітей. З 2017 року уряд розпочав реформу «деінституціалізації» (ДІ реформа).

Її головна мета – поетапно скоротити/закрити інтернати, створивши умови, за яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, росли не в державній системі, а в родині.

Сьогодні кожного дня від російських ракет та снарядів гинуть чиїсь батьки, залишаючи осиротілих дітей. Ця реформа стала важливішою, ніж будь коли. У темі розбиралось Радіо Донбас.Реалії.

Як рятують дітей з інтернатів під час війни

«В Україні 8 років триває війна. І в 2014 році ми так само евакуйовували дітей з інтернат-будинків Донецької та Луганської областей. Ви знаєте, як важко переконати працівників інтернатних закладів вивезти дітей?», – питає Радіо Донбас.Реалії голова правління «Української мережі за права дитини» та національна директорка з розвитку програм СОС Дитячі Містечка Дар’я Касьянова.

Правозахисниця розповідає, що іноді доводилось декілька тижнів вмовляти керівників дитячих будинків виїхати, бо там перебували найменші діти до 3 років. Аргументували по-різному: не були готові виїхати, боялися або мали літніх родичів.

Станом на початок повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, в Україні було 722 заклади інституційного догляду і виховання дітей комунальної та приватної форми власності. Там виховувались 104 729 дітей, із них:

15 334 (14,6%) дитини з інвалідністю;

7169 (6,8%) мали статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

За даними ЮНІСЕФ, після 24 лютого були евакуйовані на більш безпечні території України і за кордон 14 218 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

СОС Дитячі Містечка встигли вивезти більшу частину своїх підопічних прийомних сімей в Трускавець – за два тижні до початку повномасштабної війни. За словами Касьянової, батьки йшли на цей крок неохоче, бо тоді ніхто не міг повірити в повномасштабний наступ Росії.

Але, каже правозахисниця, зараз ці сім'ї про ухвалене тоді важке рішення не шкодують. У Польщі їй вдалося поспілкуватися з підопічними прийомними сім'ями СОС Дитячі Містечка, які там перебувають.

«Звичайно, всі хотіли додому, але батьки нам чесно говорили, що дуже вдячні, адже вони не бачили і не чули жахів війни. Бо я, наприклад, зі своєю дворічною донькою сиділа майже десять днів в підвалі в Ірпені», – згадує директорка з розвитку програм СОС Дитячі Містечка.

Дитячі інтернати: були, є і будуть?

Реформа дитячих інтернатів – ДІ реформа – була розрахована на 10 років та передбачала зменшення кількості дітей в інтернатах на 90% після її завершення. Дар’я Касьянова зазначає, що позбутися інтернатів дуже складно.

«Деякі люди дійсно не бачать нічого поганого в інтернатах. Будемо чесні, інтернатні заклади в різних видах існують в усьому світі. Інша справа – уже не існує таких закладів у Європі, які б були розраховані на 300-400 дітей, а у нас є досі», – пояснює громадська діячка.

Вона зазначає, що війна не може просто пройти повз, а в інтернатах емоційно діти ще вразливіші.

Уже не існує таких закладів у Європі, які б були розраховані на 300-400 дітей, а у нас є досі

«Ми вже стикалися з проблемою, коли діти через обстріли почали заїкатися або взагалі перестали розмовляти. На фоні постійних переживань у деяких з них з’являються захворювання бронхіальної астми, а також цукровий діабет», – розповідає Касьянова.

Через бойові дії кількість дітей-сиріт в Україні щодня зростає. І хоча Ді реформа має певні успіхи, на її думку, варто брати до уваги інші шляхи.

Приміром, у березні уряд спростив процедуру взяття дитини під опіку, аби не потрібно було збирати велику кількість документів – яку під час війни до того ж зібрати майже неможливо. За словами Касьянової, це дозволило багатьом дітям-сиротам знайти тимчасовий дім у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу.

«З першого дня війни багато говорять про тимчасове влаштування дітей в сім’ї, які залишилися без батьків. І в нас є такі приклади, коли люди разом сиділи два-три місяці під обстрілами в підвалах. Траплялося так, що хтось з батьків помирав. Тоді сусіди вивозили дитину-сироту, беручі її під тимчасовий захист, допоки не знайшлися її родичі», – додає директорка з розвитку програм СОС Дитячі Містечка.

Чи можливо усиновити дитину під час війни

Сьогодні можливість усиновити дитину існує тільки на територіях, де не ведуться бойові дії. Наразі уряд працює над спрощенням та цифровізацією процедури.

Водночас майбутні батьки вже можуть отримати консультацію з усиновлення через портал «Дія», а з вересня – подати заявку на кандидата в усиновлювачі. Одна з проблем, з якою можуть стикнутися прийомні сім’ї – неможливість усиновлення дитини, якщо доля її батьків невідома.

Попри всі труднощі, вже відомі випадки усиновлення дітей під час війни. Своїм досвідом поділилася киянка Наталя (прізвище героїня попросила не зазначати).

«Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла дітей. Я мріяла народити своїх двох-трьох і обов'язково взяти одну дитину із дитячого будинку. Сталося не зовсім так, як хотілося. Мені не вдалося народити своїх дітей, але вдалося зробити інших щасливими», – каже жінка.

Чотири роки тому вони разом з чоловіком всиновили двох хлопчиків, Дениса та Вову. Наталя розповідає, що завжди мріяла всиновити ще й дівчинку. Незабаром після вторгнення вони стали прийомними батьками 4-річної Маші. До того дівчинка виховувалась в інтернаті.

«Шлях усиновлення тягнувся довгих три роки. Але, як кажуть, не було б щастя, як нещастя допомогло. З початком війни дітей готовили до евакуації з дитячих будинків і нам запропонували познайомитись із нашою донечкою Машею. Звичайно, були сумніви, бо йдуть бойові дії і ти не знаєш, що буде завтра, але бажання стати батьками і віра у Бога допомогли», – підсумовує Наталя.

Де прийомні сім'ї можуть отримати допомогу

До повномасштабної війни благодійна організація СОС Дитячі Містечка, яка займається підтримкою дітей-сиріт, прийомних сімей та вразливих родин, працювала в 5 соціальних центрах, у:

Києві;

Броварах;

Станиці Луганській;

Сєвєродонецьку;

Старобільську.

Від березня, за словами національної директорки з розвитку програм організації Дар'ї Касьянової, вони розширили свою діяльність на 12 областей. Спочатку команда відкрила офіс в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську. Поступово почали працювати в Полтавській й Київській, Одеський, Запорізькій та Житомирській областях. Готуються до відкриття центри в Ірпені та Бородянці.

«Нашим основним фокусом залишаються прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, де особливо є діти або батьки з інвалідністю», – каже Касьянова.

Також СОС Дитячі Містечка відкрила чимало інших програм допомоги. Зокрема, є програма допомоги дітям, які отримали поранення внаслідок російської агресії.

«Ми підтримуємо батьків фінансово, забезпечуємо надання медичних, соціальних, освітніх, реабілітаційних послуг, допоки дитина не одужає. Так само допомагаємо родинам, які цього року усиновили дітей», – зауважує активістка.

Влітку на Закарпатті відкрили Табір СОС Дитячі Містечка для дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні. Це 14-денна програма, що спрямована на психологічну підтримку та реабілітацію дітей. Табір працює з літа та закінчить свою роботу в грудні.

Детальніше ознайомитися з програмами можна на сайті СОС Дитячі Містечка.

Правозахисниця зауважує, що вони дуже хочуть почати працювати з деокупованими територіями – поки у Харківській та Херсонській області. Згодом, після звільнення у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях.

«І, безумовно, будемо продовжувати підтримувати дітей, які залишилися без батьків, знаходити сім’ї – це буде наш максимальний фокус», – ділиться експертка.

Проблема дитячих інтернатів в Україні складна і давно потребувала вирішення. Війна зробила це питання нагальним.

Ангеліна Аредова, Донбас.Реалії

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