ЗСУ за попередню добу відбивали російські атаки на Харківщині та Донбасі – Генштаб

Російська армія «не полишає спроб іти в наступ», зокрема, на Бахмутському та Авдіївському напрямках, йдеться в зведенні Генерального штабу на ранок 8 грудня.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області», – перераховує командування.

Штаб зафіксував сім ракетних та 16 авіаційних ударів Росії, а також 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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«За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись», – йдеться в зведенні.

Крім того, за даними штабу, російські окупанти планують мобілізацію місцевих, зокрема, в Мелітополі на Запоріжжі. За даними командування, там видають повістки «чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час».

Генштаб також повідомляє про 17 ударів по місцях зосередження російських військ і озброєння, а також про два удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів.