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Росія могла модифікувати іранські дрони для використання проти України взимку – ISW

Іранський дрон Shahed-136 під час атаки на Київ, жовтень 2022 року

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті від 7 грудня прокоментував повернення Росією до використання іранських дронів для ударів по Україні.

При цьому Інститут наводить слова речника Повітряних сил Юрія Ігната, за яким погодні умови можуть ускладнити використання дронів, хоча й не унеможливлюють його.

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«Російські війська, ймовірно, модифікували безпілотники для роботи в холодніших погодних умовах і, ймовірно, розширять їх використання в Україні найближчими тижнями для підтримки своєї кампанії проти української критичної інфраструктури», – припускають аналітики.

ISW нагадує свою попередню оцінку, за якою російська армія дедалі більше покладається на системи озброєнь іранського виробництва через виснаження власного арсеналу високоточної зброї.

За даними Генерального штабу Збройних сил, за добу 6 грудня українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» і ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.

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