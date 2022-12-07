У Генштабі уточнили, що вночі на Житомирщині війська РФ атакували Коростень

У Генштабі ЗСУ повідомили про російські атаки місто Коростень на Житомирщині.



«Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.



У Генштабі попереджають, що загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається.



В обласній військовий адміністрації сьогодні повідомляли, що вночі 7 грудня на півночі Житомирщини був збитий іранський дрон-камікадзе «Shahed-136». За даними влади, жертв чи постраждалих на місці падіння не було.

Вранці у Генеральному штабі Збройних сил повідомили про збиття українськими військовими 14 дронів Shahed-136, одного безпілотника «Орлан-10» і ще двох безпілотників, тип яких наразі не уточнений. У Повітряних силах ЗСУ 7 грудня заявили, що після трьох тижнів паузи Росія повернулася до використання іранських дронів-камікадзе Shahed.