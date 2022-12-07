Речник Повітряних сил розповів, чи можуть іранські дрони застосовуватися взимку

Росія повернулася до використання іранських дронів-камікадзе Shahed після трьох тижнів паузи – це констатував речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі національного телемарафону 7 грудня.

Таким чином він прокоментував атаку дронів на кілька регіонів України вночі проти середи.

«Багато було чуток, чи зможуть вони (іранські дрони – ред.) застосовуватися взимку – звичайно, що можуть. Погодні умови впливають на авіацію будь-яку, пілотовану чи безпілотну. Але стосовно «шахеда», який має велику площину крила – це поривчастий вітер, штормова погода і особливо обмерзання, коли температура від нуля до мінуса, коли може обмерзати фюзеляж. А так морози не впливають особливо на їхню діяльність, тому противник їх може застосовувати і в цей час», – розповів Ігнат.

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Він не уточнив, чи у ході вчорашньої атаки російські війська застосовували дрони з попередньої чи нової партії від Ірану, пославшись на те, що такими даними може володіти розвідка. Водночас Ігнат висловив думку, що пауза в їх використанні навряд була пов’язана з логістикою.

«Можливо, це якісь залишки, можливо, друга партія. Тут питання логістики не стоїть на першому місці, тому що від Ірану до Росії, а особливо до місця, з якого цього разу запускали дрони – а це схід Азовського моря, десь Краснодарський край – там Каспієм переправити до найближчого порту, до тієї ж Махачкали, і довезти до Азовського моря, звідки, ймовірно, були запуски, не є проблемою», – припустив речник.

За даними Генерального штабу Збройних сил, за добу 6 грудня українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» і ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.