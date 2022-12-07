Голова Мінцифри анонсує створення Флоту морських дронів у грудні

Перші безпілотники сформують Флот морських дронів вже цього місяця, повідомив міністр цифрових технологій Михайло Федоров 7 грудня.

Він заявив, що протягом семи місяців існування платформи для збору коштів UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували через неї понад 237 мільйонів доларів на підтримку України.

«Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів», – пообіцяв Федоров.

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11 листопада Офіс президента повідомив, що на платформі United24 розпочався збір коштів на флот морських дронів.

Того ж місяця в Литві зібрали гроші на три морські дрони для України. Кампанію зі збору коштів організував литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас. Раніше він уже збирав гроші на БПЛА «Байрактар» для української армії.