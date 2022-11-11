Журналіст Тапінас повідомив про зібрані у Литві 250 тисяч доларів на морський дрон для України

Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас, який раніше вже відзначився кампанією зі збору коштів для української армії, заявив, що цього разу литовці зібрали 250 тисяч доларів на морський дрон для України.

«Президент України Володимир Зеленський запустив ініціативу зібрати армію з 100 морських безпілотників для захисту українських міст і ударів по російських кораблях у Чорному морі. Литовці зібрали подарунок для Путіна та приєдналися до цієї армії з 250 000 доларів, щоб купити перший такий дрон», – написав Тапінас у твітері.

У Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що кошти передадуть через UNITED24.

«Наші литовські друзі самі оберуть ім’я для дрону. Дякую за цю неймовірну підтримку», – написав міністр.

11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Він наголосив на необхідності захистити акваторії українських морів та мирні міста від російських ракет, які запускають з кораблів.

Пізніше Федоров заявив, що кошти на перший морський дрон вже зібрано, він називатиметься «Херсон».