Amazon надасть Україні 75 мільйонів доларів підтримки – Федоров

Компанія Amazon підписала з Україною меморандум про співпрацю на 2023 рік, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 1 грудня.

«Amazon надає Україні 75 мільйонів доларів підтримки. Підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік», – заявив він.

Федоров додав, що Amazon стала однією з перших компаній, яка на початку російського вторгнення прийшла на допомогу українській цифровій інфраструктурі. Компанія надала сервіси для зберігання близько 100 державних реєстрів, що дозволило їм працювати під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики.

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«Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. «Дія» з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії. Це робить «Дію» та цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою», – пояснив Федоров.

На початку листопада Михайло Федоров повідомив, що в мобільному застосунку «Дія» з’являться документи про шкільну та вищу освіту.