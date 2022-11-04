В «Дії» з’являться документи про шкільну та вищу освіту – Федоров

У мобільному застосунку «Дія» з’являться документи про освіту, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 4 листопада.

За його словами, цифрові версії можна буде використати при пошуку роботи або вступу до університету.

Федоров вказав на те, що після початку повномасштабного російського вторгнення багато українців втратили дипломати та атестати.

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«Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була просто знищена під час ворожих ракетних обстрілів. Відновити документи про освіту — доволі складний бюрократичний процес. Тому їх цифровізація — це не тільки про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО», – заявив він.

Міністр додав, що Кабінет міністрів підтримав відповідну постанову, відтак Мінцифри починає працювати над втіленням разом із Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою.

Наразі в «Дії» доступна перевірка біометричних паспортів, картки платника податків, COVID-сертифікатів, свідоцтва про народження дитини, довідки внутрішнього переселенця та студентського квитка.