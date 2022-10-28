Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Мінцифри повідомили, для кого запускають послугу «єОселя» у застосунку «Дія»

«єОселя» передбачає пільги на житло зі ставками під 3% для чотирьох категорій або 7% – для решти

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що невдовзі у застосунку «Дія» розпочнеться тестування програми доступного кредитування «єОселя» для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

«У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки. Долучитися до бета-тесту послуги можна за посиланням. «єОселя» – це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% – для всіх інших категорій. Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло. Тому держава пропонує зробити це за найбільш вигідними умовами», – розповіди у Мінцифри.

Умови кредитування за програмою «єОселя»:

  • пільгова відсоткова ставка;
  • максимальний термін кредитування – до 20 років;
  • мінімальний перший платіж – не менше ніж 20% від суми.

У застосунку «Дія» можна буде подати заяву про участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

«Майже всі дані підтягнуться з реєстрів. Також ви можете подати заяву як в один банк-учасник програми, так і одразу в декілька. Завдяки цьому економите час на подання, адже одна й та сама заява надходить в обрані банки одночасно», – кажуть у відомстві.

Зареєструватися можна за посиланням.

За інформацією НБУ з посиланням на опитування банків, у третьому кварталі цінові умови негативно вплинули на попит на іпотеку. Стандарти кредитування домогосподарств посилювалися третій квартал поспіль, більшою мірою для іпотеки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG