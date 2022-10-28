У Мінцифри повідомили, для кого запускають послугу «єОселя» у застосунку «Дія»

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що невдовзі у застосунку «Дія» розпочнеться тестування програми доступного кредитування «єОселя» для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

«У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки. Долучитися до бета-тесту послуги можна за посиланням. «єОселя» – це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% – для всіх інших категорій. Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло. Тому держава пропонує зробити це за найбільш вигідними умовами», – розповіди у Мінцифри.

Умови кредитування за програмою «єОселя»:

пільгова відсоткова ставка;

максимальний термін кредитування – до 20 років;

мінімальний перший платіж – не менше ніж 20% від суми.

У застосунку «Дія» можна буде подати заяву про участь у програмі «єОселя» та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

«Майже всі дані підтягнуться з реєстрів. Також ви можете подати заяву як в один банк-учасник програми, так і одразу в декілька. Завдяки цьому економите час на подання, адже одна й та сама заява надходить в обрані банки одночасно», – кажуть у відомстві.

Зареєструватися можна за посиланням.

За інформацією НБУ з посиланням на опитування банків, у третьому кварталі цінові умови негативно вплинули на попит на іпотеку. Стандарти кредитування домогосподарств посилювалися третій квартал поспіль, більшою мірою для іпотеки.