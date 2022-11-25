Путін доручив створити в Росії електронну базу військовозобов’язаних

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про створення єдиної електронної бази військовозобов’язаних. Документ опубліковано на російському сайті правової інформації.

До бази планують внести дані про громадян, які перебувають або мають перебувати на військовому обліку. Виняток – дані офіцерів Служби зовнішньої розвідки Росії та ФСБ у запасі.

До 30 грудня влада на місцях спільно з російськими Міноборони та Мінцифри зобов’язана оцифрувати всі бази військових комісаріатів. Потім загальний перелік військовозобов’язаних мають намір доповнити даними Федеральної податкової служби. Також туди включать дані з баз кількох міністерств, ЦВК та Пенсійного фонду Росії.

База має бути запущена з 1 квітня 2024 року – з початку весняного призову у Росії.

31 жовтня президент РФ Володимир Путін оголосив про завершення так званої «часткової» мобілізації, проте відповідного указу не підписав. Мобілізація спричинила активний відтік чоловіків призовного віку за кордон.