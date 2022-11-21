«Економлять на екіпіровці, бо знають, що не виживуть»: як російське командування ставиться до мобілізованих

Після оголошення в Росії часткової мобілізації в анексованому Криму зросла кількість повідомлень про збір допомоги російським підрозділам, що дислокуються на Кримському півострові. Хто і на що збирає гроші? Як оцінюють забезпечення кримських мобілізованих експерти, родичі військових і російські блогери?

«Головний волонтер Криму»

Останніми місяцями на позиціях російських військ в окупованій частині Херсонської області почала з'являтися кримчанка Валерія Петрусевич.

У мережі Telegram вона називає себе «головним волонтером Криму». Колишня журналістка держтелерадіокомпанії «Крым» донедавна позиціонувала себе благодійницею, головою фонду «Добро миру – волонтери Криму», що займається суто проблемами соціально незахищених людей. На своїх сторінках у соцмережах Петрусевич сама почала розміщувати матеріали про те, як вона возить допомогу російським військовим. В одному з них вона розповідає, що привезла речі для мобілізованих до 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

«Передаємо все, що привезли, на позиції. Хлопці розтягують, бо ми не маємо особливо часу. Допомагатимемо і мобілізованим теж, не лише регулярній армії», – каже у цьому відео Валерія Петрусевич.

Кримчанка носить патч із написом «Нам потрібен мир, бажано весь!». Раніше заявляла, що возить гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини, але на початку жовтня Петрусевич зізналася у своїх контактах із російськими військовими.

Я підтримую хлопців на кордонах нових областей

«Для когось цей пост – камінг-аут і несподіванка. Бо з міркувань безпеки сім місяців не показувала цей бік спілкування. Але ситуація розвивається і риторика змінюється: я корінна кримчанка, дуже люблю свій дім, свій Крим і вважаю, що нескінченні вибухи та прильоти не повинні перейти ближче до півострова. І тому я підтримую хлопців на кордонах нових областей», – написала на своїй сторінці «ВКонтакте» Валерія Петрусевич.

Жінка стверджує, що відвезла на фронт уже понад десять машин із допомогою для військових. Звідки гроші на них, не розповідає, пише тільки: «Не всі машини ми купуємо власним коштом, деякі автомобілі купують наші однодумці й передають нам або дарують уже наявні».

Частину машин возив чоловік Валерії Андрій Петрусевич. На своїй сторінці у соцмережі «ВКонтакте» він виклав відео під назвою «Як волонтери допомагали в бою на фронті».

«Змінили позиції та чекаємо на нашого ворога. А ось наш транспорт. Уже бере участь у бойових діях. Хлопці, всім дякую, хто скидав. Величезне спасибі», – написав Андрій Петрусевич.

Андрій Петрусевич – син ексдепутата Сімферопольської міськради від блоку «За Януковича»​ Віталія Петрусевича (був обраний до складу міськради у 2006 році).

Петрусевич-старший – власник будівельного бізнесу в Криму. Наприклад, ТОВ «НВП Пластополімер», засновником якого він є, виступало замовником та інвестором будівництва елітного житлового комплексу в Ялті «Дарсан палас», згодом фірма кілька років судилася з ОСББ житлового комплексу. Після окупації півострова перереєстрував свій бізнес за російським законодавством.

Сам Андрій навчався в елітній школі «Консоль», що входить до однойменної корпорації Володимира Константинова – нині російського спікера парламенту Криму. Петрусевич-молодший також будує елітну нерухомість.

Мій знайомий доброволець пішов одержувати одяг під Сімферополем: йому дали бушлат і штани. Все! Сказали, що нічого більше немає

Андрій Петрусевич агітує мобілізованих вступати до ПВК «Вагнер». Раніше Петрусевич написав пост-обурення про представника Міноборони Росії, який заявив, що військові мають усе. Як відомо, 7 жовтня заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін повідомив: «Збройні сили сьогодні мають усе необхідне обладнання для забезпечення всіх підрозділів і кожного військовослужбовця в повному обсязі».

«Він назвав скасування святкових новорічних заходів непотрібним і передчасним і запевнив, що Міноборони має все необхідне для оснащення військ. Він знущається чи бреше? Сьогодні мій знайомий доброволець пішов одержувати одяг під Сімферополем: йому дали бушлат і штани. Все! Сказали, що нічого більше немає. От генерала б так забезпечити і на передову відправити. Взуття немає, футболки немає і т.і. Позавчора моя дружина передала на фронт машину з генератором, квадрокоптером, карематами і купою необхідних речей. Не вперше. Хлопці дуже просили ще генератори, дизельні тепло-гармати, дрони, тепловізори та ще купу всього. Але хлопцям та своїм очам вірити не варто. Адже, на думку генерала, у них є все», – написав Андрій Петрусевич.

Валерія Петрусевич розповіла в одному з інтерв'ю, що після 2014 року була в Києві. Ось що вона сказала про українців.

«Я була минулими роками в Україні, бачила, що українців фактично занурювали у стан війни з Росією. Можливо, багато хто сам того не помічав. Крок за кроком – і неприпустиме ставало звичним. Декілька років тому я бачила, як на огорожах храму в центрі Києва висіли стенди з… «жертвами російсько-української війни». У них у головах уже йшла війна!» – сказала Валерія Петрусевич в інтерв'ю.

Незважаючи на те, що Валерія Петрусевич активно пропагує свою допомогу російським військовим, родичка одного з мобілізованих заявила, що їй вона не допомогла.

У Криму рекламують українські шоломи

У мережі Telegram цього літа з'явився канал під назвою «Захисникам V Криму». Там пишуть, що у цій групі допомагають 126-й бригаді ЧФ РФ, а військові їм у відповідь надсилають свої вірші. Також у соцмережах для кримських підрозділів вантажі збирають блогери, які позиціонують себе воєнкорами. Це Роман Сапоньков та член лідер руху «Битва за Донбас» Олексій Живов. Усі вони знайомі один з одним і з такими волонтерами, як Валерія Петрусевич.

Напередодні битви за Херсон потрібно терміново закупити коптери хлопцям

Що шукають та на що збирають гроші ті, хто доставляє вантажі кримським підрозділам російської армії? Це блокатори радіокерованих вибухових пристроїв «Griphon quadro 2», тепловізорні приціли, квадрокоптери та багато іншого. На коптери збір намагалися зробити швидким, як писав блогер Роман Сапоньков, що позиціонує себе воєнкором, – «бо напередодні битви за Херсон потрібно терміново». Запчастини для ремонту коптерів замовляють у Китаї. Намагаються на 3D-принтерах друкувати турнікети.

Мобілізованих у Росії досі постачають лише джгутами. Ось, наприклад, танкістів навчають на полігоні у Криму біля Перевального. Долікарську допомогу практикують лише за допомогою джгутів.

Російські казаки в Криму вже записують навчальні відео для мобілізованих із поясненнями, що їм потрібно купити для війни. Видання ForPost записало чоловіка, якого представило як севастопольського казака-добровольця на ім'я Анатолій. Він розповідає, що мобілізованим треба взяти кілька джгутів до аптечки, бо видають лише один. І радить шукати українські шоломи.

«Чесно скажу: українські (шоломи – ред.) дуже добрі. Ось зараз вони випускають нові – дуже добрі. Німецькі – у нас є три шоломи німецькі – вони важкі. За стійкістю такі ж, але вони важчі набагато. Українські – вони товщі, але вага чомусь така сама. Вони почали їх випускати у 2016 році, добрі каски, українські», – каже казак Анатолій.

Ви у цій касці, яку вам зараз дають, і з якою ви будете тут, у нас у полі на позиції, ви точно помрете – сто відсотків

Що собою являють каски, в яких воюють російські військові зараз, показав у мережі Facebook Саїд Ісмагілов. 13 років він був муфтієм Духовного управління мусульман України «Умма», після початку повномасштабної агресії Росії проти України склав свої повноваження муфтія, щоб піти спочатку в тероборону, а потім і на фронт. Зараз Ісмагілов служить у ЗСУ, він водій-стрілець, парамедик, який займається евакуацією поранених із передової.

«Отже, російські мобілізовані, я продовжую вас знайомити з тим, що на вас чекає на українській землі. Ось цю касочку ми знайшли на покинутих позиціях. Це ваша касочка, каска ваших російських солдатів. Судячи з кількості отворів, які тут є, швидше за все, її власник уже «двохсотий». Яка ситуація? Це бляшанка Другої світової війни. І будь-які уламки – ось ви бачите, яка їх кількість – вони розкривають її просто, як консерву. Ви у цій касці, яку вам зараз дають, і з якою ви будете тут, у нас у полі на позиції, ви точно помрете – сто відсотків. Будь-яка куля, будь-який уламок – це смерть», – розповів у відео Саїд Ісмагілов.

«Де вся ця гуманітарка та посилки?»

Під час перегляду соцмереж Telegram і «ВКонтакте» складається враження, що кримським підрозділам російської армії допомагає багато груп і блогерів. Але під постом про гуманітарку від російського глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов) одразу помітні масові скарги родичів мобілізованих на те, що ті, як і раніше, мало що мають.

Родичі мобілізованих скаржаться на те, що немає не лише екіпірування, а й матеріалів для облаштування позицій на фронті.

Якщо готуватимуть ті самі інструктори, що й до СВО... – вам хана

У Telegram-каналі стрінгера телеканалу Russia Today Андрія Філатова мобілізовані запитують про ситуацію на лінії фронту і про те, що їм брати з собою. Стрінгер порадив не брати з собою на війну відразу дороге екіпірування, а залишити в родичів. І відверто заявив, що якщо мобілізованих готуватимуть так, як до війни готували морпіхів 810-ї бригади, то шансів у них немає.

«Якщо готуватимуть ті самі інструктори, що й до СВО... – вам хана. Не знаю, які правові можливості будуть для заперечення курсу підготовки... Одна справа, якби вас готував ампутант на кшталт «Рокота» чи «Струни» (російські військовослужбовці, які воювали в Україні – ред.) – ваші шанси дійти переможцями зросли б кратно. Якщо це ті ж учебки, що їх готували, з тими ж наставниками і тими ж напрацюваннями, то...», – написав Андрій Філатов.

Якість підготовки та екіпірування першої хвилі мобілізованих явно не розрахована на високе виживання призовників, вважає експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров.

«Взяти певну частину гарматного м'яса, буквально гарматного м'яса. Тобто людей, яких по мініму абсолютно готують, які мають дуже низькі кваліфікації, але вони мають створити саме таку масу, різко наростити кількість особового складу, з яким зараз дуже великі проблеми в кадровій армії», – каже експерт.

Розрахунок був російського командування, що з цієї першої хвилі мобілізованих справді виживе якась невелика частина

Майоров зазначає, що кидати в бій неготових і неекіпірованих мобілізованих – це свідома стратегія Росії.

«Справді, поки якась частина цих військ не загине в перших же боях, боєзіткненнях, поки вони освояться там на фронті, поки вони набудуть певних навичок, має пройти певний час і далеко не всі з них доживуть, так. Розрахунок був російського командування, що з цієї першої хвилі мобілізованих справді виживе якась невелика частина, певний відсоток, який вони там собі закладають. І далі ці люди досвідчені, вони вже воюватимуть, вони вже будуть готові до певних ротацій для нових хвиль мобілізацій», – зазначає Максим Майоров.

За втратами кримських підрозділів свіжих даних мало. Але російський блогер Роман Сапоньков, наприклад, зазначає, що від 126-ї бригади залишився лише один батальйон.

За даними джерел видання ForPost, мобілізованих у Криму, які проходили підготовку на полігонах, мали відправити до зони бойових дій до 13 листопада. Станом на 8 листопада вони не мали бронежилетів.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив 13 листопада, що передав допомогу мобілізованим і що «військове керівництво нас запевнило: без засобів захисту до місць служби ніхто не вирушить».

21 вересня на тлі оголошення в Росії «часткової» мобілізації російська влада Криму та Севастополя заявила про створення призовних комісій. За даними правозахисників, повістки отримали понад 5 тисяч кримчан. Російська влада Севастополя заявила, що близько 2 тисяч резервістів уже прийняли російську присягу. За даними Генштабу ЗСУ, їх уже доставили до Херсонської області.

Постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева повідомляла, що у Криму російські військкоми масово вручали повістки у місцях компактного проживання кримських татар. У правозахисній організації «Крим SOS» заявили, що мобілізація кримських татар може призвести до їх геноциду.

Представництво президента України в АРК опублікувало алгоритм дій для кримчан, яких торкнулася російська мобілізація. Також було відкрито «гарячу лінію» для тих, хто рятується від призову до російської армії.