У Зеленського повідомили, що Україна хоче створити перший у світі флот морських дронів

На ініційованій президентом України Володимиром Зеленським фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на флот морських дронів, повідомили у пресслужбі голови держави.

«Його головне завдання – захист акваторії українських морів і мирних міст від крилатих ракет, які російські війська запускають із кораблів. Флот також допоможе розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі президента додали, що від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.

«Україна не мала що протиставити агресору, адже український флот втратив 80% своїх суден після окупації Криму у 2014 році. Але 29 жовтня 2022-го сталася перша морська атака в історії, здійснена виключно безпілотними засобами. Морські дрони атакували російський флот у Севастополі. Вони уразили три кораблі РФ, зокрема флагман «Адмірал Макаров». Росія втратила беззаперечну перевагу на воді», – йдеться в повідомленні.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив, що поява сотні надводних апаратів багатопрофільного призначення закріпить успіх ВМС після потоплення крейсера «Москва» та відвоювання острова Зміїний.

«Дасть нам змогу краще захищати і море, і всю територію країни. Вони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торговельних суден, коригуванні ракетних ударів та артилерії, захищати наші пункти базування та протидіяти десантним операціям. Подібні морські дрони вже довели свою ефективність і можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря», – цитують Неїжпапу в ОП.

У пресслужбі президента заявили, що морський дрон – це «унікальна й засекречена» українська розробка. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною, а також наземна автономна станція управління, системи транспортування та зберігання, центр обробки даних.

Збір проводитимуть по всьому світу, а кошти на перші десять дронів планують зібрати за один день.