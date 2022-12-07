Зеленський про удар РФ по Кураховому: станом на зараз – десять загиблих

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Кураховому на Донеччині зросла до десяти, повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Донеччина – сьогодні ж російська армія завдала удару по Кураховому, дуже жорстокого, абсолютно прорахованого. Саме по мирних людях. По звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. У переліку загиблих станом на зараз – десять людей, багато поранених», – сказав він.

Раніше повідомляли про вісьмох загиблих і п’ятьох поранених. Перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що російські війська обстріляли Курахове з реактивних систем залпового вогню.

Курахове є серед найбільш гарячих точок на Донбасі, і вже не вперше потрапляє під обстріл військ РФ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.