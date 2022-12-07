Через обстріл військами РФ Курахового на Донеччині є загиблі та поранені

Під обстріл військ РФ у середу потрапило місто Курахове Донецької області, в результаті чого восьмеро людей загинули і п’ятеро зазнали поранень, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«Курахове, Донеччина. Ворог обстріляв населений пункт із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Вісім людей загинули, п’ятеро - поранені! Інформація оновлюється», – повідомив Тимошенко.

Про те, що російські війська завдали удару по середмістю повідомив і голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Черговий злочин росіян на нашій землі – фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь», – написав посадовець у Telegram.

Курахове є серед найбільш гарячих точок на Донбасі, і вже не вперше потрапляє під обстріл військ РФ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.