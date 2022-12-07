Кулеба запропонував ЄС запровадити жорсткі санкції проти виробництва ракет РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що надіслав високому представнику ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозепу Боррелю листа з пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет.

За словами Кулеби, новий пакет санкцій, запропонований 7 грудня Європейською комісією, включає важливі елементи, на яких наполягала Україна.

«Наступний пакет санкцій ЄС, запропонований Єврокомісією, містить деякі важливі елементи, на яких Україна давно наголошувала, включаючи санкції проти більшої кількості російських банків і припинення ефіру більшої кількості російських пропагандистських каналів», – написав він у твітері.

«Сьогодні я також надіслав листа до Жозепа Борреля, пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво та все, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні. Росія має бути повністю позбавлена будь-якої можливості завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України», – додав міністр.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.