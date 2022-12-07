«Посилює тиск». Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз «посилює тиск на Росію», запропонувавши 7 грудня дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, за її словами, йдеться про санкції проти фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

«Ще майже 200 фізичних і юридичних осіб додано до нашого списку санкцій. Сюди входять як російські збройні сили, так і окремі офіцери та оборонно-промислові підприємства, а також члени Державної думи, Ради федерації, міністри, губернатори та політичні партії. До списку входять фігури, які мали ключову роль у жорстоких і навмисних ракетних ударах Росії по цивільному населенню, у викраденні українських дітей до Росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції», – оголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, санкції проти ще трьох російських банків, включають заборону на операції зі «Всеросійським банком розвитку регіонів».

Крім того, як заявила фон дер Ляєн, ЄС обмежить доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Санкції також спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка ЄК. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.

Крім того, ЄС пропонує додаткові економічні заходи проти російського енергетичного і гірничодобувного секторів.

«Росія продовжує нести Україні смерть і розруху. Ми підтримуємо Україну і змушуємо Росію платити за її жорстокість», – наголосла Урсула фон дер Ляєн.

Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що нові санкційні заходи є прямим наслідком використання Росією зими як зброї.

«Після їжі та голоду Путін вирішив зробити зброєю зиму. Він хоче перервати електропостачання, опалення та водопостачання для мільйонів мирних жителів по всій Україні. Ми відповідаємо 9-им пакетом санкцій проти тих, хто бере участь у цій жорстокій війні», – наголосив Боррель.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посли ЄС обговорять 9-ий пакет санкцій щодо Росії сьогодні ввечері і в п’ятницю, і, ймовірно, схвалення чергового пакета може бути швидким.

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії був офіційно схвалений 6 жовтня. Він мав позбавити Москву, як очікують в ЄС, мільярдів євро доходів від продажу. Президент України привітав це рішення, проте вкотре закликав позбавити Росію прибутків від продажу нафти й газу.