Ударний потенціал України і військова допомога США: що потрібно для захисту інфраструктури і звільнення територій?

Знову дрони і ракети

Після тривалої перерви Росія знову застосовує дрони-камікадзе. Зокрема, атак зазнали Дніпро, Запоріжжя.

Харківщину обстріляли із С-300, і вночі російська армія обстріляла Донеччину. У Кураховому 8 загиблих .

Як цьому протидіяти?

Військова допомога США

США не заохочували і не надавали можливості українським силам завдавати ударів усередині Росії, заявив 6 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи вибухи на російських військових аеродромах.

Виступаючи на брифінгу, він наголосив на важливості забезпечити Києву обладнання, необхідне для самооборони, зокрема, зважаючи на масовані удари Росії по цивільній інфраструктурі України і використання Кремлем зими як зброї.

США не заважають Україні виробляти ударний потенціал, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

А чим допомагають, щоб можна було звільнити окуповані Росією українські території?

Держпереворот у Німеччині?

Влада Німеччини оголосила про зрив державного перевороту: масштабна операція проти так званих «рейхсбюргерів» – учасників праворадикального руху. Затримано 25 осіб.

На які тенденції це вказує

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