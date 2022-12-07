Конгрес США погодив виділення 800 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в 2023-му

Члени Конгресу Сполучених Штатів погодили надання Україні щонайменше 800 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив комітет Сенату з питань збройних сил 6 грудня. Акт про національну оборону на 2023 рік оприлюднили очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників.

За їхнім роз’ясненням, двопартійна угода щодо акту передбачає, поміж іншого, надання обладнання на заміну тому, яке партнери передають Україні, та навчання українських військових.

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«Положення також передбачає виділення 800 мільйонів доларів на такі цілі. Ми зазначаємо, що кошти, виділені для Ініціативи сприяння безпеці Україні цим Актом, є окремими та доповнюють будь-яке додаткове фінансування», – йдеться в повідомленні.

Загалом Сполучені Штати з 2014 року виділили понад 21,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 19 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.