«Немає незаповнених чеків» – Кірбі про прозорість використання допомоги США в Україні

Сполучені Штати працюють над тим, щоб надати Україні матеріали для підготовки до зими, якомога швидше – про це заявив в ефірі каналу NBC речник Білого Дому Джон Кірбі.

«Ми віримо, що зможемо почати відправку першої партії деяких із цих матеріалів у рамках тижня, але ми ще розробляємо деталі маршруту», – повідомив він.

Кірбі також прокоментував занепокоєння деяких членів Конгресу щодо прозорості використання допомоги, яку Україна отримує від Вашингтона. Він вказав на те, що Білий дім отримував підтримку конгресменів щодо не тільки безпекової, а й економічної та гуманітарної допомоги.

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«Ця підтримка була двопартійною і дуже помітною, і ми дуже за неї вдячні, як і президент Зеленський. Я лише маю сказати: тут немає незаповнених чеків. Все, що ми робили, ми робили разом із Конгресом, обома сторонам і за їхньої підтримки. Звісно, ми поділяємо стурбованість багатьох конгресменів щодо звітності, ось чому ми наполегливо працюємо разом із Україною, аби забезпечити якомога більшу прозорість і звітність щодо того, куди йдуть ці системи і як вони використовуються. І, якщо чесно, українці поділяють цю стурбованість також. Тому ідея про те, що був якийсь чек із необмеженою сумою, який ми вимагали від Конгресу, просто неточна», – запевнив речник.

На питання, чи бачить він перспективу мирних переговорів між Україною та Росією, Кірбі повторив позицію, що це має вирішувати президент України Володимир Зеленський.

«Ми не тиснемо на нього, аби всадити за стіл переговорів. Він має вирішувати від імені свого народу, коли і чи він буде готовий це зробити і за яких обставин він навіть захоче вести переговори», – сказав він, додавши, що США підтримують українські Збройні Сили, аби на момент переговорів Київ міг вести їх із позиції сили.

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У жовтні, перед виборами до Конгресу, Кевін Маккарті заявив, що прихильність США Україні не може бути необмеженою. Він висловив думку, що в умовах економічного спаду американські платники податків «не виписуватимуть Україні чек без позначення суми».

Водночас сенатор від Республіканської партії Роб Портман у ході візиту до Києва 4 листопада зауважив, що слова декого з його колег неправильно зрозуміли: «Це на користь національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла своїх цілей в Україні». При цьому Портман додав, що у наданні допомоги має бути «більше відповідальності».

28 листопада голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія заявив, що Україна поважає бажання США бути впевненими в ефективному використанні їхньої допомоги.