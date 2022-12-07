Путін заявляє, що в Україну відправили 150 тисяч мобілізованих

Російський президент Володимир Путін заявив, що 150 тисяч російських мобілізованих перебувають на території України.



«150 тисяч перебувають в зоні проведення спецоперації (так в Росії називають війну проти України – ред.). Тобто половина. З цих 150 тисяч половина перебуває безпосередньо в бойових підрозділах. Решта перебувають на других, третіх лініях або проходять додаткову підготовку в зоні проведення операції», – заявив Путін, якого цитують російські медіа.

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Українські військові також заявляли про наявність російських мобілізованих на фронті, зокрема, про велику їх кількість на Донеччині. За даними українськьго президента Володимира Зеленського, РФ втрачає там «щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони». Про втрати мобілізованих також повідомляла російська розвідка.

У вересні в Росії оголосили часткову мобілізацію, в рамках якої планували призвати 300 тисяч людей. Згодом російські ЗМІ повідомили про ймовірну мобілізацію до мільйона людей, у Кремлі цю інформацію заперечили.

Представники російської влади, включаючи міністра оборони та президента, наприкінці жовтня заявили про «закінчення мобілізаційних заходів». За їхніми словами, в армію під час мобілізації призвано 300 тисяч людей, і нового призову не буде. Однак указ про оголошення мобілізації в Росії не скасовано. Юристи наголошують, що усні повідомлення про те, що людей більше не мобілізуватимуть, не мають юридичної сили, і відновити «мобілізаційні заходи» влада може будь-якої миті. Тим часом російські ЗМІ припускають, що вже після Нового року може початися друга хвиля мобілізації.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».