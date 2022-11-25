Розвідка Британії заявила про значні втрати російських мобілізованих на Луганщині і Донеччині

Розвідка Великої Британії повідомила, що мобілізовані в Росії резервісти зазнали значних втрат на Луганщині і Донеччині.

«Мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали особливо значних втрат після того, як їм довелося копати системи окопів під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області. У Донецькій області резервісти загинули у великій кількості під час лобових штурмів добре обладнаних українських смуг оборони навколо Бахмута», – йдеться у звіті, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії.

У розвідці додали, що через два місяці після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію», ситуація з мобілізованими «часто характеризується плутаниною щодо підстав для призову, недостатньою підготовкою й особистим спорядженням, а також зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання».

«Більшість – хоча й не всі – мобілізованих резервістів вже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що, швидше за все, належного перегляду медичного статусу резервістів не було, і багато з них змушені служити із серйозними хронічними захворюваннями», – йдеться в повідомленні.

У розвідці також зауважили, що Кремль, «ймовірно, буде стурбований» тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі.

18 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються «найгарячішими точками», війська РФ там зазнають «неймовірних втрат».