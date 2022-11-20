Російська армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні – британська розвідка

Війська РФ під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна діють трохи ефективніше, однак, армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні, йдеться в повідомленні британської розвідки у твітері.

За інформацією Міністерства оборони Британії, нещодавній відступ армії РФ з правого берега Дніпра у Херсонській області був більш організованим, ніж попередні. Розвідники наголошують, що втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями. Крім того, російські війська знищили значну частину техніки, щоб вона не дісталася бійцям ЗСУ.

«Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Однак сили все ще розколоті через погане керівництво молодшого і середнього рівня та культуру прикриття», – йдеться у повідомленні.

Як приклад розвідка назвала інцидент, котрий трапився з російськими військовими Східного округу. Дві роти після загибелі їхнього командира втекли з поля бою. Інші російські офіцери, ймовірно, збрехали про це, намагаючись приховати інцидент.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Після цього Естонія заявила, що не має наміру надавати притулок громадянам Росії, які прагнуть уникнути мобілізації. Видавати росіянам гуманітарні візи відмовилася Латвія. МЗС Литви заявило, що країна «не має мети та можливості видавати візи з гуманітарних міркувань усім росіянам, які за ними звертаються».