Росія розміщує в «особливо важливих» секторах сили ВДВ, поповнені мобілізованими – розвідка Британії

Росія за останні два тижні, ймовірно, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних військ (ВДВ) на Донецький і Луганський фронти на Донбасі, повідомила 24 листопада британська розвідка.

«Від вересня по жовтень більшість сильно ослаблених підрозділів ВДВ були спрямовані на оборону підконтрольної Росії території на захід від річки Дніпро в Херсонській області. Деякі підрозділи ВДВ, ймовірно, були поповнені мобілізованими резервістами. Хоча цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал ВДВ, Росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими», – йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, потенційні оперативні завдання ВДВ включають підтримку оборони на ділянці Кремінна-Сватове Луганської області або посилення наступальних дій на місто Бахмут Донецької області.

18 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються «найгарячішими точками», війська РФ там зазнають «неймовірних втрат».

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася.

За її словами, минулого тижня на Донецькому напрямку – «це були сотні атак в день, які ЗСУ відбивали», а зараз через погоду ця кількість «трошки зменшилася».

При цьому, за її словами, не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту – приблизно 400 обстрілів за день.