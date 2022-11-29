Мобілізованого петербуржця, який відмовився воювати і втік із війська, повернули назад на службу – ВВС

Мобілізованому в російському Санкт-Петербурзі Кирилу Березіну, який відмовився брати до рук зброю та втік із підготовчого табору російських військ під Бєлгородом, загрожує відправка на фронт, повідомляє Російська служба ВВС.

У вівторок суд у Санкт-Петербурзі відмовився визнати незаконною мобілізацію Березіна, після чого його відправили назад до частини, з якої він утік.

Березін та його адвокат наполягали в суді, що процедура мобілізації була незаконною, оскільки повістка не була вручена в руки, в ній не вказувалася мета явки у військкомат, мобілізований не проходив медкомісію. Крім того, військкомат проігнорував його заяву про заміну військової служби на альтернативну цивільну.

Після судового засідання Кирило Березін заявив, що в підготовчому таборі начальник штабу погрожував йому вбивством, і висловив побоювання, що цю погрозу тепер реалізують.

27-річний сирота Кирило Березін був мобілізований наприкінці вересня. Його відправили до 138-ї мотострілецької бригади під Виборгом, а звідти до наметового табору на кордон з Україною під Бєлгородом. Першого дня мобілізований подав заяву про бажання проходити альтернативну цивільну службу з пацифістських переконань – він відмовлявся брати в руки зброю. Призовна комісія відповіла відмовою, Березін звернувся до суду. 18 жовтня Невський районний суд відмовив йому у праві на альтернативну службу.

Також Березін скаржився на нестатутні відносини у частині. Він казав, що полковник обіцяв йому «вибити зуби», «стукнути прикладом по голові» та непритомного відправити на фронт.

25 жовтня мобілізованим повідомили, що вони переїжджають. Куди саме не уточнювалося, але Березін припустив, що їх можуть відвезти до зони бойових дій в Україні. Оскільки вони могли вільно покидати табір, він залишив форму та рюкзак у наметі, взяв паспорт та військовий квиток та поїхав до Санкт-Петербурга на таксі.

За новими статтями Кримінального кодексу РФ, за втечу із частини може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Тому, приїхавши до Санкт-Петербурга, Березін, за порадою адвоката, написав явку з повинною до Слідчого комітету. У заяві він зазначив, що був змушений залишити військову частину через побоювання за своє життя після погроз командира.