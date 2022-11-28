Декілька російських військових написали заяви на своє командування у Слідчий комітет РФ

Декілька російських військових, відправлених на війну в Україну, звернулися до Слідчого комітету РФ із заявами про скоєні проти них злочини їхнім же командуванням.

Двоє з тих, хто звернувся до СК, – житель Москви Олександр Афонін і Пскова – Андрій Васильєв. Вони просять притягнути командирів до відповідальності за статтями про перевищення посадових повноважень, викрадення людини та незаконне позбавлення волі.

Як розповіли військовослужбовці, у серпні 2022 року вони уклали контракт із міністерством оборони та проходили службу в одній із московських військових частин. Пізніше їх відправили в Україну для участі у так званій «спеціальній військовій операції». Але, зіткнувшись із недостатнім медичним та матеріальним забезпеченням, чоловіки відмовилися від участі у бойових діях.

Після цього їх силоміць відправили у підвал в Зайцевому Луганської області, де вони, в числі кількох сотень росіян, які відмовилися воювати, протягом кількох тижнів були фактично позбавлені волі і утримувалися в нелюдських умовах (зокрема, без належного харчування). Афонін та Васильєв змогли вибратися з підвалу лише тому, що закінчилися терміни їхніх контрактів, у зв’язку з чим їх звільнили та вивезли на територію Ростовської області.

Таку ж заяву у Слідчий комітет написав також мобілізований житель Примор’я Михайло Носов. За його словами, його призвали 23 вересня, а вже через десять днів, не пройшовши належної підготовки, чоловік опинився на передовій у Донецькій області. Носов відмовився від участі у бойових діях, після чого його разом з іншими перевели у підвал будівлі у населеного пункту Завітне Бажання. Як стверджує чоловік, протягом двох тижнів він та ще 17 мобілізованих перебували у приміщенні площею 15 квадратних метрів.

21 вересня президент Росії Володимир Путін повідомив про початок так званої «часткової мобілізації» у РФ. 31 жовтня він оголосив про її завершення, проте відповідного указу не підписав. Днями Путін доручив створити в Росії електронну базу військовозобов’язаних, яка має бути запущена 1 квітня 2024 року – з початком весняного призову у Росії.