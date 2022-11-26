Проблеми із забезпеченням мобілізованих створюють напругу в інфопросторі РФ – ISW

Повідомлення про погану укомплектованість, оснащення і забезпечення російських мобілізованих розділяють інформаційний простір Росії, оголюючи напругу між наративами від військових блогерів та «ПВК Вагнера» на тлі спроб влади РФ пом’якшити проблеми.

У зведенні Американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що, до прикладу, мобілізовані військовослужбовці з Серпухова Московської області днями заявили, що російське військове командування відправило їх у бій без належної підготовки, спорядження. А це, у свою чергу, призвело до масових втрат. Вони також стверджували, що командування годує мобілізованих лише раз на день, незважаючи на те, що їжі достатньо.

В ISW кажуть, що неоднозначні реакції військових блогерів «із різними кремлівськими та зовнішніми зв’язками» щодо поточних питань мобілізації «ще більше ілюструють масштаби ерозії морального духу росіян і зростання плутанини серед провійськової націоналістичної спільноти РФ» щодо поганого проведення мобілізації.

21 вересня президент Росії Володимир Путін повідомив про початок так званої «часткової мобілізації» у РФ. 31 жовтня він оголосив про її завершення, проте відповідного указу не підписав. Напередодні Путін доручив створити в Росії електронну базу військовозобов’язаних, яка має бути запущена 1 квітня 2024 року – з початком весняного призову у Росії.