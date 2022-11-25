Путін прийняв матерів мобілізованих. Серед них не було представниць незалежних організацій

Президент Росії Володимир Путін 25 листопада прийняв у своїй резиденції в підмосковному селищі Ново-Огарьово матерів мобілізованих. Після шестихвилинної вступної промови Путіна пряма трансляція на російському телебаченні закінчилася. До президента не було запрошено представниць незалежних громадських організацій – «Комітету солдатських матерів» та «Союзу матерів і дружин військовослужбовців».

У вступній промові Путін звернувся до матерів мобілізованих, заявивши, що поділяє їхню тривогу за синів, а також до тих, чиї діти загинули, запевнивши, що поділяє їхній біль. Він закликав не вірити тому, що показують по телебаченню і особливо в інтернеті – там, на думку Путіна, «загалом нічому не можна довіряти, там купа всяких фейків, обману, брехні». Інтернет він назвав полем інформаційних атак, одним із «ефективних видів боротьби».

Путін пообіцяв підтримку родинам загиблих на війні проти України.

Телеграм-канал «Можем объяснить» ідентифікував деяких учасниць зустрічі: за твердженням каналу, серед них московська чиновниця та депутатка від владної партії «Єдина Росія» Ольга Бельцева, керівниця Підмосковного виконкому «Загальноросійського народного фронту» Юлія Бєлєхова, член Громадської палати міста Орєхово-Зуєво Марина Мигунова, начальниця відділу та спорту в адміністрації Каа-Хемського району Ірина Тас-оол та режисерка Олеся Шигіна, яка знімає православне патріотичне кіно. Видання не уточнює, чи є у цих жінок сини, і чи вони мобілізовані.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок загальної мобілізації 21 вересня. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, призвати передбачалося 300 тисяч резервістів. Під час мобілізації практично з усіх регіонів країни надходили повідомлення про порушення правил призову, а також проблеми з постачанням, екіпіруванням та навчанням призовників.

Громадський рух «Рада матерів і дружин військовослужбовців» цього тижня провів зʼїзд у Москві. Учасниці вимагали зустрічі 23 вересня з чиновниками Міністерства оборони, але у військовому відомстві їм відмовили. Лідерка руху Ольга Цуканова повідомила, що помітила за собою стеження. Прокремлівська преса звинуватила цю організацію у спробі розколоти громадську думку і припустила, що її діяльність фінансується з-за кордону.