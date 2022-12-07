Відбулось засідання Ставки. Серед тем – кроки щодо зменшення бойових можливостей військ РФ

В Офісі президента повідомили, що під головуванням Володимира Зеленського відбулося чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

«Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами. Було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника. Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України», – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.

За умов воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

За даними Генштабу ЗСУ, нині на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках армія РФ зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.