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Війна

Струм, протигаз, «кат-спеціаліст». Свідчення херсонців про російські катівні

Фото:Schemes (RFE/RL Graphics)

«Привозили людей у мішках і ставили під стінку…», «До вух, пальців і нижніх органів під’єднували струм – і катували», «Били битами, ногами, кабелем», «Надягали протигаз і душили». Ці свідчення – від мешканців Херсону, яких під час російської окупації переслідували та піддавали численним жорстоким тортурам і катуванням. Цим людям вдалось вижити, а деякі з них погодились розповісти про це журналістам.

Знімальна група «Схем» побувала в Херсоні через тиждень після звільнення міста, щоб особисто поговорити з місцевими мешканцями – колишніми бранцями двох херсонських катівень і зафіксувати ці свідчення дій російської армії та підконтрольних їй угруповань. Спецрепортаж Сергія Андрушка.

Катівня в ізоляторі

Володимир живе неподалік від поліцейського ізолятора у Херсоні. Ця установа під час російської окупації перетворилась на місце допитів і катувань.

«Бачили, як заїжджали машини, як вони привозили у мішках (людей – ред.), виводили їх, під стінку ставили. І по черзі заводили у ворота, а що там далі…, не знаю. Крики було чутно, страшно було», – розповідає чоловік.

Мешканець Херсону Володимир
Мешканець Херсону Володимир

Вулиця Теплоенергетиків у Херсоні. Зйомки «Схем» відбулися через тиждень після звільнення міста, тут регулярно чути вибухи.

Журналісти запитали мешканців цієї вулиці, що тут було під час окупації. Виявилося, опитані люди або були затримані і кинуті окупантами у цей ізолятор, або стали свідками того, як сюди звозили людей.

Поліцейський ізолятор, в якому військові РФ облаштували катівню
Поліцейський ізолятор, в якому військові РФ облаштували катівню

«Привозили на військових машинах – КАМАЗах, БТРах, «Тигри» приїжджали. І привозили людей, дітей навіть – років 14-15 максимум», – розповідає мешканець Херсону Ігор.

Мешканець Херсону Ігор
Мешканець Херсону Ігор

Ще один мешканець Херсону показує сліди на тілі. Каже: це після катування електрикою. У маленькій камері, розповідає він, сиділи увісьмох.

Чоловік показує сліди катувань струмом
Чоловік показує сліди катувань струмом

Чоловік, виявилося, ще не давав свідчень слідчим, тому вони відразу попросили його не продовжувати розповідь журналістам не під протокол.

Одна з камер, в яких утримували людей
Одна з камер, в яких утримували людей

– Яка кількість людей могла бути в ізоляторі? – запитує журналіст в херсонця Ігоря.

– Як розповідали, камера розрахована на чотирьох людей, а було і вісім, і десять, і дванадцять. Мінімум людей 300 тут було, а то й більше. І жінки, і діти, і навіть 50-60-річні люди, – розповідає Ігор.

З іншими потерпілими у катівні вже почали проводити слідчий експеримент.

«Вісім людей запам’ятати важко було після катувань», – розповідає слідчим один із потерпілих.

Слідчі опитують потерпілого, який зазнав катувань
Слідчі опитують потерпілого, який зазнав катувань

Слідчі і прокуратура збирають докази тортур в ізоляторі.

«Зовні схоже на кров», – каже прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури Олександр Кудь, показуючи на сліди на стіні.

Прокурор показує сліди на стіні – за його словами, це, ймовірно, кров
Прокурор показує сліди на стіні – за його словами, це, ймовірно, кров

«Було оглянуто, вилучені зразки, буде проведено експертизу. Але судячи з розташування стільців, вони прив’язані, тут сиділи люди на цих двох стільцях – їх так били, що кров навіть була на стінах», – розповідає Кудь.

На момент зйомки – у камерах безлад. На стінах – написи зі знаком Z та про славу російського найвищого керівництва.

Зображення на стінах приміщення, де була катівня
Зображення на стінах приміщення, де була катівня
Написи на стінах приміщення, де була катівня
Написи на стінах приміщення, де була катівня

А на вулиці – розтрощені поліцейські автівки та автозак. Місцеві розповідають про свої спостереження, які підрозділи контролювали катівню.

Розтрощені поліцейські машини
Розтрощені поліцейські машини

«На початку заїхав «СОБР» (підрозділ нацгвардії РФ «Специальный отряд быстрого реагирования» – ред.), потім заїхали вояки, а потім вони виїхали і заїхала, я так зрозумів, «поліція» так званих «ЛНР/ДНР». В останню чергу тут була «поліція»… Коли вона заїхала, тут катували дуже серйозно. І до вух, і до пальців, і до нижніх органів під’єднували струм і били. Били кийками, ногами. Коли були російські вояки – а вони майже діти, їм років по 20 було – напивалися і били людей», – розповідає мешканець Херсону Ігор.

Прокурор Олександр Кудь розповідає, через що або з якою метою російські військові катували мешканців Херсону: «Перше – це проукраїнська позиція. Друге – це приналежність до правоохоронних органів чи силових структур. І третє – це примушення до співпраці з ворогом».

Прокурор Олександр Кудь
Прокурор Олександр Кудь

Катівня в офісній будівлі

Інше приміщення в Херсоні, яке під час російської окупації стало місцем утримання – цивільне. Це – офісна будівля.

Офісна будівля, в якій російські військові облаштували катівню
Офісна будівля, в якій російські військові облаштували катівню

«Підпалили посеред підвалу, як ми розуміємо, попередньо колеса, щоб приховати сліди вчинених кримінальних правопорушень», – розповідає прокурор Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко, показуючи підвал офісної будівлі.

Спалені колеса в підвалі
Спалені колеса в підвалі

«Попереду ми бачимо місце можливого катування – стілець, джгути, якими утримувалися особи проти волі», – продовжує Бутенко.

Стілець у підвалі катівні
Стілець у підвалі катівні

Мешканка Лідія працювала в компанії, яка розпоряджалася цими приміщеннями до окупації.

Мешканка Херсона Лідія
Мешканка Херсона Лідія

«Нас сюди не пускали. Ми не мали доступу до будівлі з 3 червня і до 11 листопада. Я проїжджала повз, бачила, що вони виходили покурити, але взагалі не пускали ні у двір, ні у будівлю. Вони одразу зафарбували вікна білою фарбою, щоб не видно було нічого. Вразило, звісно, все, що у підвалі було – шини палили, щоб сліди злочинів приховати чи що все в попелі, все в будівлі розкидане», – розповідає Лідія.

Мешканець Херсону Сергій Мак упізнав місце, де його утримували.

Мешканець Херсона Сергій Мак, якого катували
Мешканець Херсона Сергій Мак, якого катували

– У них були слідчі свої, і був свій кат – його ще називали «спеціаліст», – розповідає Сергій.

– Яка його функція була? – уточнив журналіст.

– Катувати людей, суто катувати.

– Тобто, цим займалася одна людина?

– Так. Вони дзвонили йому, і він приїжджав, коли треба було.

– Він був росіянином?

– Так, росіянин. Такий лисий з бородою. І в окулярах сонцезахисних. Завжди в них був. Без маски, без балаклави, але в окулярах.

– Скільки йому було років?

– Десь 40-45.

Сергію двічі не поталанило. Спочатку – у день, коли російські солдати вперше зайшли в Херсон.

«За професією я електромонтер, але працюю зараз охоронцем. Все почалося з того, що коли першого березня російські війська заходили в Херсон, я йшов додому. Іде колона, вони питають: «Ти що тут робиш?», я кажу – «Додому йду, а ви що тут робите?», за що і підстрелили мене. Один із них витягнув автомат і зробив два постріли, один влучив у мене. Я дійшов додому, метрів 70, викликав «швидку», яка приїхала хвилин через 10 і відвезла мене до лікарні», – розповідає Сергій.

Куля пройшла у 5 міліметрах від нирки, розповідає чоловік, і показує сліди поранення: «Лікар мені сказав: «Ти щасливий».

Сергій Мак показує сліди від кулі
Сергій Мак показує сліди від кулі

Згодом за ним додому прийшли інші російські солдати.

«На сходову клітку забралися російські війська через вікно, вибили прикладом шибку. Я почув звук, вийшов, побачив солдатів. Вони сказали підняти руки, лягти обличчям вниз, поклали мене на сходи, надягнули кайданки. Вивели на вулицю, тоді надягли пакет на голову і сказали: «Зараз ми тебе розстріляємо». Я запитав: «За що?». Вони відповіли: «Є за що». Потім посадили в машину і відвезли у невідомому напрямку. Завели у підвал, посадили на стілець, прикували кайданками до батареї та почали катувати. Бити, питати, кого я знаю з хлопців з тероборони, чи маю я зброю і де вона знаходиться, чи знаю я хлопців з поліції, з прокуратури, суддів, мисливців, у яких є зброя. Я, звісно, відповів, що не знаю. І так було п'ять днів. П’ять днів катували – били кабелем, били дротом від зарядного пристрою, надягали протигаз, душили. На шостий день сказали: «Ти нам завтра не так заспіваєш». Наступного дня принесли машину, яка б’є струмом. І так десь було годину. Ставили пістолет до скроні, натискали на курок», – розповідає Сергій.

Підвал, в якому тримали людей
Підвал, в якому тримали людей

Чоловік каже, у катівні спав на бетоні, а одну руку прив’язували до батареї: «І так було 25 днів. На 25-й день зайшли до мене в камеру, наказали встати, відкували мене, сказали: «Зараз відведемо тебе в душ, помиєшся, потім скажеш кілька слів на камеру». Вони знімали відео для їхньої пропаганди. Змушували нас сказати, що хлопці з ЗСУ та тероборони здавалися, бо «сопротивление невозможно и бессмысленно», як вони сказали. А наступного ранку мене відпустили. Знову надягли пакет на голову, вивезли, дві хвилини сказали стояти, потім я зняв пакет та й пішов додому».

Сергій каже, що коли його привели записувати пропагандистське відео, він впізнав місцевість: «Я повернув голову вбік – побачив кафе «Десерт», і я зрозумів, де я перебуваю».

Після звільнення Херсону відразу кілька слідчих груп почали збирати докази воєнних злочинів – співробітники поліції разом з прокурорами виїжджають щодня з Миколаєва до Херсону.

Слідчі групи збирають докази воєнних злочинів в Херсоні
Слідчі групи збирають докази воєнних злочинів в Херсоні

«Кожна слідча група виїжджає на свій об’єкт – на огляд або інші слідчі дії. Взагалі важко все це сприймати, важко слухати, що відбувалось з людьми», – каже прокурор Олександр Кудь.

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