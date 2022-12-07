Гуменюк розповіла, як діють російські сили на півдні

На південному напрямку у російських сил відбувається «броунівське перемішування», заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Зараз у них відбувається броунівське перемішування того, що є. Особовий склад, який наразі у них наявний на південному напрямку, вони намагаються сформувати більш потужні підрозділи і відправити їх на стратегічні для себе напрямки, де особливо гаряче. Але їх достатньо для того, щоб розподілити сили і частково залишити на півдні», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону

Крім того, за її даними, до окупованого Криму російські сили намагаються переміщувати колабораційну владу і намагаються там розташовувати певні підрозділи з використанням в подальшому їх як додаткових.



Гуменюк додала, що зараз російські сили на півдні облаштовують рубежі оборони.



«Те, що ми встановили вогневий контроль над логістичними шляхами, ускладнює їх додаткову логістику. Саме тому вони намагаються додатково переформатовувати підрозділи і вишукувати місця їх розташування так, щоб хоч щось можна було підтягнути…забезпечення військ», – пояснила вона.

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За останніми даними Генштабу, на Херсонському напрямку противник обороняється, проводить посилення угруповання військ. Минулої доби російські військ здійснили артилерійські обстріли районів понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення – це Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове Херсонської області, Херсон та Миколаїв.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто та звільнену частину області.