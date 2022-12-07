Путін продовжує війну, щоб не зізнаватися в історичній помилці – Зеленський

Президент РФ Володимир Путін робить усе, щоб Росія й надалі продовжувала війну, і при цьому не визнати зробленої історичної помилки – вторгнення в Україну. Цитує Володимира Зеленського сайт Офісу президента із виступу на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards.

«23 лютого цього року – за день до ескалації російської війни – пані Мадлен Олбрайт опублікувала колонку про те, що російський керівник робить історичну помилку. Це були пророчі слова. Він справді зробив помилку. Найбільшу у своєму житті та в житті сучасних поколінь росіян. Але ж, друзі, всі ми знаємо, що ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки й удавати, що жодних помилок не було. Тим паче, коли йдеться про помилку першої особи диктатури. Саме так зараз поводиться Росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка», – сказав Зеленський.

Він зазначив: «Той, хто почав неспровоковану та злочинну війну, повинен програти й понести відповідальність».

«Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки… Будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою, і це треба чесно визнавати. Саме тому ми потребуємо й надалі такого ж міцного американського лідерства», – сказав Зеленський.

Премію Мадлен Олбрайт вручає щорічно Національний демократичний інститут, базований у США.