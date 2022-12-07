«Люди отримували гумдопомогу». Влада заявила про російський обстріл Ямполя на Донеччині, є поранені

Російські війська застосували касетні боєприпаси для обстрілу селища Ямпіль на Донеччині, поранені три людини, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Окупанти застосували касетні боєприпаси. Під обстрілом опинилася центральна площа міста та адмінбудівля. Під час обстрілу місцеві мешканці отримували гуманітарну допомогу», – написав він у телеграмі.

У Донецькій ОВА повідомили, що люди отримували гуманітарну допомогу, коли почався обстріл центральної площі селища.

«Внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків. Росіяни вкотре показали свою сутність, атакувавши цивільне населення – без будь-якої військової потреби. Вони вкотре підтвердили, що їхня армія – натовп вбивць і терористів. І вони обов'язково будуть покарані», – наголосили в обладміністрації.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.