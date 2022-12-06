FT: нові санкції ЄС можуть торкнутися гірничодобувного сектору Росії

Єврокомісія розглядає заборону на нові інвестиції у гірничодобувний сектор Росії в рамках нового пакету санкцій проти Москви через її агресію щодо України, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Заборона стане частиною дев’ятого пакету обмежень Євросоюзу, який країни-члени планують обговорити найближчими днями.

Чиновники сподіваються, що санкції буде погоджено до кінця наступного тижня, зазначає Financial Times.

Новий пакет обмежень також може містити експортний контроль над цивільними технологіями, які, на думку Брюсселя, Росія використовує для підтримки своїх збройових заводів; заборону на операції з трьома російськими банками й адресні санкції щодо 180 осіб.

Санкції, ймовірно, торкнуться чотирьох російських каналів, які, як вважають у ЄС, використовуються Москвою для пропаганди. Крім того, буде введена заборона на угоди з російськими маркетинговими і дослідницькими компаніями, пише Financial Times.

5 грудня набув чинності восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає введення граничної ціни на російську нафту, яка перевозиться танкерами. Обмеження передбачають і повну заборону для країн ЄС із цієї дати закуповувати в Росії нафту, що постачається морським шляхом. На трубопровідну нафту заборона не поширюється. Росія заявила, що відмовиться постачати нафту і нафтопродукти до країн, які запровадять стелю цін.