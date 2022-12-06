ЄС намагається узгодити стелю ціни на газ

Країни Європейського Союзу у вівторок розглянули останню пропозицію щодо зниження різниці в ціні на газ до 220 євро за тиждень до зустрічі, на якій блок сподівається вирішити проблему, яка розділила 27 країн-членів, повідомляє агенція Reuters.



Кілька держав, у тому числі Німеччина з найбільшою економікою Європи, виступили проти ідеї будь-якого обмеження, заявивши, що це може ускладнити забезпечення поставок, тоді як Бельгія, Італія та Польща бачать це як спосіб захистити споживачів та економіку від шоку високого рівня цін на енергоносії.



За даними агенції, відповідно до компромісу, запропонованого пізно в понеділок Чехією, яка головує в ЄС, обмеження буде запроваджено, якщо ціни перевищуватимуть 220 євро протягом пʼяти днів за контрактом на перший місяць на хабі TTF в Нідерландах.



Ціна TTF, яка служить європейським орієнтиром, також повинна бути на 35 євро вищою за базову ціну на скраплений природний газ на основі численних існуючих оцінок цін на СПГ.



Новий чеський компроміс нижчий від 275 євро/МВт-год, запропонованого Єврокомісією, виконавчим органом ЄС, 22 листопада. Деякі дипломати ЄС на умовах анонімності заявили, що позиції країн не змінилися, і передбачили, що може знадобитися ще одна зустріч 19 грудня після міністерських переговорів наступного вівторка.



Дипломати країн ЄС обговорять останній проект пропозиції в середу, щоб спробувати наблизитися до угоди.



Комісія неохоче пропонувала будь-яке обмеження ціни, якого деякі країни ЄС вимагали місяцями, і багато хто критикував її пропозицію як надто високу та супроводжувану настільки суворими умовами, що навряд чи її можна буде застосувати.



Ціни на газ підскочили цього року після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому великого експортера газу Росії, хоча вони знизилися порівняно з рекордно високими показниками, досягнутими в серпні, оскільки європейські країни заповнили зимові сховища, щоб спробувати захистити себе від дефіциту.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, закликавши ЄС погодити дев’ятий пакет санкцій, заявив, що Київ наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба», забороні імпорту скрапленого газу з Росії.