Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти РФ, який стосуватиметься фінансових структур, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк у твіттері.

«Європейська комісія сьогодні (4 грудня, – ред.) поінформувала країни-члени ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені», – зазначив Йозвяк.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.

11 жовтня почалась робота над новим пакетом санкцій ЄС. За даними Йозвяка, Білорусь також може знову потрапити під обмеження, хоча попередній пакет не стосувався її взагалі.

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії було офіційно схвалено 6 жовтня. Він має позбавити Москву, як очікують в ЄС, мільярдів євро доходів від продажу. Президент України привітав це рішення, проте вкотре закликав позбавити Росію прибутків від продажу нафти й газу.