У Світовому банку підрахували, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України

Повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро, повідомила віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

«Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро», – заявила Б'єрде.

Вона додала, що зараз ця цифра значно збільшилася: «Це точно зростання до 500-600 млрд євро».

За словами віцепрезидента Світового банку, для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла», і це має бути «поєднання державних і приватних грошей».

Коментуючи наслідки російських ракетних обстрілів для функціонування української промисловості, віцепрезидент заявила, що «українці проводять чудову роботу, відновлюючи зруйноване». Однак, якщо так триватиме й надалі, незабаром Україна може стикнутися з браком запчастин.

«Тому ми працюємо з іншими партнерами над екстреною допомогою, щоб надати як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт», – констатувала вона.

Б’єрде розповіла, що до початку атак на цивільну інфраструктуру в Світовому банку прогнозували падіння ВВП України в 2022 році на 35%, однак тепер цей показник може бути більшим.

«Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація», – зазначила віцепрезидент СБ.

Вона також звернула увагу на катастрофічні гуманітарні наслідки російської війни проти України: «До кінця 2022 року в Україні вісім мільйонів людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте із двох до 25%».

Євросоюз оголосив про плани надати Україні 18 мільярдів євро в 2023 році.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада повідомив, що Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги.